Terni, messa di Natale in cattedrale per la Cosp Tecno Service

Un momento di raccoglimento, di unità nelle difficoltà del momento, ma anche di rinnovata fiducia in un futuro che si spera più roseo del presente, partendo dal lavoro quotidiano ed un impegno che non è mai venuto meno. La Cosp Tecno Service, con in testa il suo presidente Danilo Valenti, hanno celebrato martedì mattina nella cattedrale di Terni, la messa del Santo Natale, officiata dal vescovo Giuseppe Piemontese. Una cerimonia che negli anni passati si era sempre tenuta presso la sede aziendale ma che le norme e le esigenze sanitarie del periodo hanno ‘spostato’ nella splendida cornice del duomo. L’occasione è stata utile anche per tracciare un bilancio di quanto condotto nell’ultimo anno e confermare l’unità di intenti alla base delle attività condotte dalla Cosp in tutta Italia.

