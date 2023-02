Terni, Metelli: cresce l’inclusività con i cartellini in Braille per identificare gli spazi

Cartellini in codice Braille identificativi dei principali ambienti scolastici. Sono stati realizzati dalla classe IV D del liceo artistico ‘Orneore Metelli‘ di Terni nell’ambito della Giornata del Braille – martedì 21 febbraio – per il progetto Disabilità e trasformazione di spazi inclusivi: la particolare iniziativa ha coinvolto l’indirizzo design dell’arredamento e del legno, è stata progettata in AutoCad e sviluppata con la stampante 3D. «Gli studenti e le studentesse hanno contribuito ad accrescere l’inclusività del nostro liceo», viene sottolineato. Il tutto grazie alla collaborazione dei docenti Agnese Bianchini, Michele Zualdi, Paola Sperandio e Tiziana Casavecchia.

