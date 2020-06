Terni, ‘Mi Rifiuto’ in campo a Marmore

‘Blitz’ dei volontari del gruppo civico Mi Rifiuto, nel pomeriggio di mercoledì a Marmore (Terni), sul versante di vocabolo Rancio che dà su via Faggetti. E ‘sul campo’ i sei volontari, supportati da un operatore di Asm, hanno trovato (e recuperato) di tutto: calcinacci, cartongesso, mobilio, frigoriferi, forni. Esito, probabilmente, di qualche lavoro di ristrutturazione.

Degrado ‘storico’

Tanto materiale – spiegano da Mi Rifiuto – «al punto che l’operatore Asm, dopo aver riempito interamente il proprio mezzo portato sul posto con non poche difficoltà, ci ha chiesto di organizzare un nuovo intervento per completare il recupero di tutti i materiali che ancoraci sono. Da quanto abbiamo appreso da alcuni residenti, tra cui Marco Giocondi del vicino mobilificio Giocondi che è venuto con noi per darci una mano, quei rifiuti erano lì presenti da anni ed erano anche stati oggetto di controllo da parte dei carabinieri forestali. Ma era necessario comunque organizzarne il recupero per non aggravare la situazione di quel bosco già fortemente compromessa. E come già di recente avvenuto ASM è stata estremamente collaborativa fornendoci il mezzo più idoneo per l’intervento di recupero».

Dulcis in fundo

Il pomeriggio di Mi Rifiuto, tanto per non farsi mancare nulla, si è concluso con la pulizia di alcuni slarghi presenti lungo il tragitto per fare ritorno nel centro di Terni: la situazione più pesante è stata trovata nei pressi del bivio per Papigno e a breve Asm recupererà anche quei rifiuti.