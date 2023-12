Terni, Montessori: giochi da tavolo e decorazioni con la creatività dei bimbi

Un lavoro di gruppo per realizzare giochi di tavolo e decorazioni natalizie con abilità creative, inventive e manipolative. Nonché con capaciutà logico-matematiche, di progettazione ed ideazione degli oggetti: protagonisti i piccoli alunni della scuola primaria Montessori dell’istituto Brin di Terni. Bimbi e bimbe si sono occupati dei particolari da soli o con il tutoraggio grazie alla possibilità delle classi aperte che caratterizza il metodo stesso.

I giochi

I bambini delle due prime e della classe quarta sono stati impegnati nel realizzare giochi da tavolo e giochi didattici come lo Shangai, il Memory dei numeri e delle lettere, il Filetto, il Tris, la Dama, il Dado dello yoga, il Domino dei numeri e delle sillabe, Unisci il filo, Indovina chi?, Il gioco dell’oca, Caccia al naso della renna e molti altri ancora. «Giochi che uniscono generazioni – viene sottolineato – attorno ad un tavolo per divertirsi, giocare insieme, scoprire e condividere regole che i bambini non conoscono e che possono chiedere ai genitori o ai nonni. I bambini delle classi seconda, terza e delle due quinte hanno emozionato genitori e parenti con canti interpretati anche con gesti spontanei o con il corpo. Hanno poi esposto le decorazioni natalizie come ghirlande, alberelli, stelle ed altre decorazioni realizzate a scuola in un mercatino presso la Parrocchia di S.Giuseppe del quartiere». Gli oggetti sono stati realizzati utilizzando materiali plastici, di legno, di lana e di carta o materiali di scarto per sensibilizzare al riuso.

