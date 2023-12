Terni nella Divina Commedia: lo studioso Pierluigi Bonifazi presenta le sue ricerche

Terni è presente nella Divina Commedia? Secondo lo studioso dell’associazione Umru, Pierluigi Bonifazi, sì. E i risultati delle sue ricerche in tal senso verranno presentati venerdì 22 dicembre, alle ore 18.30, presso la sala videoconferenze al 2° piano della Biblioteca comunale di Terni. La città, la Valnerina, la Cascata delle Marmore, il fiume Nera ma anche la necropoli di Pentima: tutti elementi che, per Bonifazi, compaiono nell’opera del Sommo Poeta, al pari dell’Eneide di Virgilio. «Mentre quest’ultimo dato è già noto ai più – osserva Bonifazi -, la presenza di Terni nella Divina Commedia rappresenta sostanzialmente un elemento nuovo e che ho inteso approfondire nel corso del tempo, con risultati a mio giudizio chiari e, se vogliamo, sorprendenti». L’ingresso all’evento è gratuito e per ogni informazione ci si può rivolgere al recapito 349.4621760.

