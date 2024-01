Terni: niente casa popolare. C’è l’apericena ‘sociale’ per sostenere le spese del ricorso al Tar

Si terrà domenica 14 gennaio, dalle ore 18 presso il locale Materia Prima di via I Maggio 54, a Terni, l’apericena ‘sociale’ finalizzato alla raccolta di fondi in favore delle famiglie di Federico e Francesca per sostenere le spese dei loro ricorsi al Tar per il diritto alla casa. Per info e prenotazioni il numero è 351.9846657 e l’offerta minima è di 10 euro. «La nostra battaglia prosegue – afferma Federico – e, di fronte all’assenza di ogni informazione in merito alle nostre richieste per una casa popolare, la strada è quella del ricorso alla giustizia amministrativa. Nella piena convinzione di avere ragioni valide e fondate dalla nostra parte. Sarà un’occasione, per chi potrà, di testimoniare vicinanza alla nostra causa». Di recente proprio Federico ha nuovamente raccontato le vicissitudini sue e dei suoi cari – ha una compagna e tre figli di cui uno disabile grave – per ottenere una casa Ater.

