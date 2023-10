Terni, niente distributore carburanti in via Proietti Divi: asta ancora deserta

di S.F.

Nessuno ha intenzione di realizzare un distributore di carburanti in via Proietti Divi per ora. La certezza c’è stata venerdì mattina in occasione della nuova asta in Comune di Terni per il tentativo di alienazione – la riproposizione è stata approvata nel maggio 2022 in consiglio comunale – da 345.300 euro di base: la superficie complessiva in questione, da poco più di 2.300 metri quadrati, resterà per ora nello stato attuale. Ci hanno pensato la dirigente Gioconda Sassi ed il funzionario Luca Tabarrini a sancire l’esito negativo della procedura.

NOVEMBRE 2022, L’ASTA DESERTA

GIUGNO 2018, L’ASTA DESERTA