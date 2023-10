Terni, nuovo codice appalti e testo unico edilizia. Seminario con Castelli e Perrini

Il nuovo codice dei contratti pubblici – decreto legislativo 36 del 2023 -, ricostruzione e proposta di legge per un nuovo testo unico dell’edilizia. Questi gli argomenti che saranno trattati martedì pomeriggio in Arpa Umbria in occasione del seminario organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Terni in collaborazione con la Federazione ordine ingegneri Umbria: prevista la presenza anche del commissario governativo alla ricostruzione, Guido Castelli.

Gli ospiti

Il seminario si svolgerà dalle 15 alle 19. Parteciperanno anche il presidente del Cni Domenico Perrini, i numeri uno degli Ordini degli ingegneri di Perugia e Terni – Gianluca Fagotti, Andrea Sconocchia -, il presidente della federazione ingegneri Umbria Nazareno Claudiani, l’assessore comunale all’urbanistica Marco Iapadre, il collega ai lavori pubblici Giovanni Maggi, i consiglieri Cni Sandro Catta, Alberto Romagnoli, Irene Sassetti, il direttore tecnico scientifico del centro studi Ingenium Simone Monotti ed il responsabile scientifico per l’Ordine Alessandro Passetti. Prima volta in città sia per Castelli che per Perrini.