Terni, padel e campi coperti: novità in via Carnano

di S.F.

Campi da padel e coperture, quanto se ne è parlato negli ultimi anni? Molto, forse anche troppo. Tutto a causa dell’enorme crescita – per ora non accenna a diminuire, anzi – nel corso del tempo e dell’incremento delle strutture sportive sul territorio. In tempi recenti il focus si è concentrato per lo più su Collescipoli, Colle dell’Oro e Maratta, location più volte al centro dell’attenzione per svariate ragioni. Tuttavia la novità che si è registrata in giornata riguarda un’altra zona, vale a dire via Carnano. Siamo a circa ottocento metri in linea d’aria dall’ex convento di Colle dell’Oro.

IL PADEL A COLLE DELL’ORO

IL PADEL A COLLESCIPOLI

IL PADEL A MARATTA

Copertura in arrivo

Lunedì 16 gennaio al sistema informativo per le notifiche preliminari di cantiere è stata depositata una pratica per una nuova costruzione riguardante lo Junior Club Terni (qui c’è anche il tennis e, come ben visibile, esiste già una struttura al chiuso): riguarda il campo di padel esistente ed i lavori – umbriaOn ha contattato chi gestisce l’area per l’informazione – dovrebbero partire entro la fine del mese. Non sarà pressostatica, bensì tensostatica fissa. Ovviamente tutto autorizzato e legittimo, come d’altronde per gli altri campi (da Collescipoli a Colle dell’Oro).