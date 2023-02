Terni: paziente psichiatrico si spara alla testa. Chirurghi in campo per salvarlo

È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella mattinata di domenica, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, un 60enne ternano che sabato, nella sua abitazione posta a poca distanza dal nosocomio, ha fatto fuoco con una pistola sparandosi alla testa. Gravissime le lesioni riportate e l’uomo, comunque cosciente, è stato operato dai professionisti dell’azienda ospedaliera per salvargli la vita. Da quanto appreso il 60enne è un paziente psichiatrico, assistito da un familiare. Da chiarire dove abbia preso la pistola e in questo senso sono in corso indagini da parte della polizia di Stato ternana.

