Terni, Pd: «Il bilancio comunale rischia di aggravare le difficoltà dei ternani. Pronti 15 emendamenti»

«Quindici emendamenti al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2024-2026 per una manovra finanziaria alternativa rispetto a quella proposta». Le parole sono del capogruppo del Pd a Terni, Francesco Filipponi, in riferimento al confronto in arrivo sul più rilevante atto dell’esecutivo Bandecchi: gli esponenti Dem si sono ritrovati in Bct per fare il punto sull’attività amministrativa ed esporre il lavoro sul bilancio.

I numeri e gli argomenti

Filipponi ha parlato di «sei mesi intensi, abbiamo provato a fare un’opposizione diversa rispetta a quella con il centrodestra. Centrata su temi e proposte: 76 tra interrogazioni e atti di indirizzo, cinque dei quali approvati su sanità, carcere e autonomia differenziata. Per quel che concerne gli emendamenti a Dup e bilancio di previsione i temi sono l’istruzione, la sanità, il welfare ed il commercio, in quest’ultimo caso in merito ai contributi per poter abbattere il costo degli affitti. Poi le borse lavoro: ci sono stati dei tagli netti su questo fronte. Poi rette psichiatriche, fondi per le politiche giovanili che sono insufficienti e accordo di programma Ast: abbiamo chiesto al sindaco di partecipare, con tutela per salute e ambiente. Tante proposte da parte nostra: ci aspettiamo dalla giunta un segnale sugli emendamenti che danno un contributo migliorativo». La Proietti dal canto suo ha ricordato che il «grande problema di questa città e regione è la sanità. Con i nostri atti abbiamo sottolineato la gravità della situazione sul nuovo ospedale, non se ne parla più ormai. Mi aspetto un intervento da Comune e Regione». Infine Spinelli: «Cerchiamo di discutere sui contenuti ma non è semplice come avete visto. Non dipende da noi. Molti atti in consiglio su diversi punti. Il bilancio? Stiamo cercando di capire se potrà aiutare i cittadini. Per noi rischia di aggravare le difficoltà economiche-sociali dei ternani».