Terni: per il Panathlon Emma Gubbiotti è la ‘sportiva del 2023’

LE FOTO

Il Panathlon Club di Terni ha tenuta la tradizionale ‘festa degli auguri’ sabato 16 dicembre presso l’hotel Garden, insieme alla ‘festa del veterano sportivo’ a cura della sezione ternana della Unvs. Presenti, oltre al presidente del Panathlon, Benito Montesi, e dell’Unione veterani dello sport, Pietro Pallini, l’assessore allo sport del Comune di Terni Marco Schenardi, il delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli, il delegato regionale Unvs Giocondo Talamonti, la governatrice dell’area 10 Umbria Rita Custodi. Con l’occasione è stato assegnato l’annuale riconoscimento di ‘Sportivo ternano 2023’ e la scelta è caduta sulla giovanissima ginnasta Emma Gubbiotti che, nonostante i suoi 14 anni, si è già distinta nel panorama sportivo italiano e internazionale particolarmente nell’esercizio della trave. Infatti, iniziando con la maestra ternana Ginevra Giorgetti, il suo talento l’ha portata a trasferirsi presso il polo tecnico federale della ginnastica a Civitavecchia, proseguendo la sua attività agonistica in ‘prestito’ a Salerno, con la locale società con cui ha partecipato al campionato italiano A2. Nel giugno 2023 ha partecipato al massimo campionato tedesco con la società di Karlsruhe. Nello stesso anno è stata invitata a partecipare al collegiale internazionale Gym Momentum a Long Island – New York. Infine la ciliegina sulla torta, il primato mondiale del numero di ‘fic’ alla trave (volteggi all’indietro in un minuto), che è stata chiamata a migliorarlo in diretta nella trasmissione tv di Gerry Scotti ‘Guinness World Record’, nella prossima primavera. Il Panathlon ternano ha ritenuto che l’atleta, alla sua giovane età, abbia portato il nome di Terni sia in Italia che all’estero e, come da tradizione panathletica, le è stato riconosciuto il titolo di ‘sportivo ternano dell’anno’.