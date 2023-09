Terni, piano farmacie: novità a Sabbione

di S.F.

Terni e il piano farmacie, novità in vista. Lo si evince da un’istanza depositata lunedì al Sinpol, il Sistema informatico regionale per l’invio telematico della notifica preliminare di cantiere: riguarda l’area di vocabolo Sabbione, a poche metri dal tubificio.

Trasformazione e attività

C’è chi si è mosso per lavori interni al civico 1/G di via Bartocci, nell’area con diverse attività commerciali. Motivo? Cambio di destinazione d’uso da direzionale a commerciale per la realizzazione di una farmacia. La zona prescelta, al di là della densità di esercizi e società presenti, non è casuale: una delle nuove sedi farmaceutiche inserite da tempo nella pianta organica comunale – la revisione è biennale – riguarda proprio vocabolo Sabbione. Un passaggio che non è passato inosservato nel corso del tempo, tutt’altro.

La ragione? Perché tutte le ultime revisioni biennali del Comune sulle farmacie (2018-2020-2022) sono state impugnate al Tribunale amministrativo regionale e di mezzo c’è proprio il discorso della nuova sede farmaceutica nella zona di Sabbione. Da ricordare che i tecnici di palazzo Spada – della faccenda se ne occupa in prima battuta la responsabile del procedimento, l’ingegnere Marta Frittella della direzione ambiente – avevano specificato che all’esito dell’istruttoria è stato ritenuto di «dover confermare tale sede farmaceutica (non assegnata); si rende necessaria per garantire un equilibrio di distribuzione demografica tra l’area ad ovest di Terni (zona Sabbione) e l’area nord ovest (zona di Maratta), entrambe in corso di espansione per attività commerciali, artigianali e servizi». Si lavora in via Bartocci.