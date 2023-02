Terni, pioggia di trionfi e medaglie per la New Moon Skating al trofeo giovani promesse Fisr

Una ‘missione’ sportiva decisamente di successo per l’Asd New Moon Skating. La nuova associazione ternana a guida Francesca Galassini, impegnata nel pattinaggio, ha conquistato un bel po’ di medaglie in occasione della tappa di San Mariano (Perugia) valida per il Trofeo giovani promesse della Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici.

Le medaglie



Il gruppo allenato da Giulia Galassini ha trionfato con cinque atlete: Emma Capitanucci, Alena Di Paolo, Viola Piacenti, Giorgia Frizzi e Noemi Caroli. Poi quattro argenti con Martina Capitanucci, Sara Parravani, Federica Giannotti e Giulia Catozzi; a chiudere il cerchio i bronzi ottenuti da Valentina Agostinelli, Giorgia Grasselli, Flaminia Marozzi e Aurora Pepi. «Siamo fiere del risultato ottenuto da tutte le atlete che hanno preso parte alla manifestazione sportiva, nonostante

i grandi disagi che abbiamo avuto nello svolgere gli allenamenti, sempre all’aperto con le intemperie invernali. A nome di tutta la società devo comunque ringraziare il Comune di Terni e l’ufficio sport che ci permette di portare avanti questa splendida disciplina – le parole della presidente Galassini – presso lo spazio polifunzionale di via Irma Bandiera e la Ternana per il pattinodromo ‘D.Pioli’». Hanno partecipato alla gara anche Greta Cardinali, Noemi Bianchini, Noemi Piacenti, Ginevra Panico e Anna Marziali.