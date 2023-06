Periodo di eventi, sagre e fiere nel territorio ternano. A Poggio Lavarino ultimi preparativi in vista della II edizione di una particolare iniziativa: sabato 1° luglio ci sarà ‘Spizzicando’, un giro gastronomico per le vie del castello del borgo della Valserra nell’ambito dei festeggiamenti per San Pietro. Tetto massimo fissato a 200 persone ed iscrizioni possibili – 20 euro – fino al 28 giugno.

Condividi questo articolo su