Terni, polizia Locale: il ‘piano’ sanzioni e controlli 2024-2026

di S.F.

Controlli notturni, abbandoni di rifiuti, contrasto al degrado urbano, vigili di quartiere e servizio ‘appiedato’, c’è la stima del Comune di Terni per il triennio 2024-2026 nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione. Il numero previsto di ore e sanzioni è contenuto tra gli obiettivi di struttura di secondo livello facenti capo alla comandante e dirigente della polizia Locale, Gioconda Sassi. Le curiosità non mancano. Chiaro che tutto dipende dal rinforzo di organico previsto a stretto giro

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026, ALL IN SULLA POLIZIA LOCALE

Le ore notturne, abbandono rifiuti e degrado urbano

Il ‘peso’ maggiore tra gli obiettivi indicati riguarda il rafforzamento dei controlli notturni (dalle 20 in avanti circa) in sinergia con le altre forze dell’ordine. Per quel che concerne la polizia Locale si parla di 2.200 ore per l’anno appena iniziato, 2.500 per il 2025 e 2.700 per il 2026. In totale dunque 7.400 ore per 600 controlli messi nero su bianco. Focus anche sull’abbandono dei rifiuti e gli errati conferimenti: in questo caso nel Piao sono indicati 1.350 controlli ed numero di sanzioni nel triennio pari a 1.050. Spazio poi ai check per il contrasto al degrado urbano, all’inciviltà e all’incuria da parte dei cittadini anche «con il coinvolgimento del tessuto associativo locale»: in questo caso si parla di 600 servizi dal 2024 al 2026 con altrettante sanzioni stimate. Dipenderà anche dal comportamento dei ternani.

A piedi

Il balzo di maggior rilievo tuttavia riguarda un altro aspetto. Parliamo del servizio ‘appiedato’ attraverso i vigili di quartiere, anche attraverso – sperimentazione – l’impiego di bici e scooter elettrici: nel Piao sono state inserite 800 ore per il 2024 (con 50 sanzioni) e 1.800 sia per il 2025 che per il 2026. Per entrambe le annualità sono stimate 100 sanzioni. Tutto da verificare in itinere. Di certo il lavoro per la comandante Sassi non mancherà. Nel contempo c’è ancora da attendere per il concorso pubblico che, allo stato attuale, prevede l’ingresso a tempo indeterminato nel 2024 di 26 istruttori di vigilanza e 2 funzionari.