Terni, ponte via Di Vittorio: collaudata metà opera. «Termine? Entro l’anno»

Collaudo su metà struttura e lavoro che prosegue. Prosegue l’attività del Consorzio di bonifica Tevere-Nera per i lavori riguardanti il ponte di Via di Vittorio, a Terni: giovedì mattina c’è stato un nuovo step in vista del completamento del cantiere. La conclusione è fissata per la fine dell’anno: in un primo momento la deadline era stata indicata per ottobre.

L’allargamento

Il cantiere – fa sapere il Consorzio – si sposterà ora nella parte opposta. Previsto «l’allargamento del ponte di ulteriori quattro metri rispetto alla struttura precedente». L’operazione vale 3 milioni e 470 mila euro. La prima fase di collaudo è stata effettuata nei giorni scorsi (prove di carico sui pali di fondazione), la seconda nella giornata odierna (prove di carico sul ponte stesso).