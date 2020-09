Terni, pony-pizza in ospedale dopo l’incidente in scooter

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì in viale Prati, a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter Piaggio Liberty con in sella un 20enne (B.A. le sue iniziali, nato in Albania e residente a Terni) impegnato a consegnare delle pizze, ed una Ford Fiesta condotta da un coetaneo, anche lui di origini albanesi, e con a bordo una giovane ternana. Ad avere la peggio è stato il fattorino che, finito a terra, è stato soccorso e si è recato in ospedale per le cure del caso, accompagnato da un’amica. Illese le due persone a bordo dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

