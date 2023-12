Terni, premio ‘eccellenza sportiva umbra’ per Quaglietti

Eccellenza sportiva umbra. Questo il premio ricevuto da un 34enne ternano venerdì all’Auditorium Santa Maria Laurentia di Bevagna: si parla del 34enne Maurizio Quaglietti, impegnato da anni nel powerlifting sia in qualità di atleta che di coach. Il riconoscimento porta la firma dello Csen nazionale e provinciale ed è arrivato anche alla presenza del numero uno del Coni Umbria, Domenico Ignozza. Quaglietti ad oggi ha conquistato un mondiale, un europeo, sei assoluti, sedici medaglie tricolori e anche un record nazionale in panca piana. Per lui trionfo in quattro federazione diverse, vale a dire Fipl, Snp, Wp e Wdfpf.

