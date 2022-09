Terni: ramo precipita in viale VIII Marzo

Un pesante ramo di pino si è staccato dalla pianta ed è precipitato sul marciapiede e sulla carreggiata di viale VIII Marzo, a Terni. Il fatto è accaduto intorno alle ore 22.30 di lunedì sera. Sul posto per la gestione della viabilità e le operazioni di messa in sicurezza, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e i vigili del fuoco di Terni. Visto l’orario in cui il fatto è accaduto, nessuno – fra mezzi e persone – è rimasto coinvolto. Pura fortuna, visto che di giorno la zona – a due passi dall’ospedale e con diversi abitazioni adiacenti – è frequentata tanto da pedoni quanto da veicoli in transito e parcheggiati lungo la strada.

