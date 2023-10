Terni: ramo precipita nel parcheggio. Danni per la staccionata

Intervento di polizia Locale di Terni e addetti di Area Sicura nella serata di lunedì fra via Vittime delle Foibe e via Guglielmi, a Terni. Da un albero presente nel parcheggio adiacente il corso del fiume Nera, si è infatti staccato un grosso ramo che è precipitato al suolo, danneggiando parte della staccionata presente. Non risultano feriti né altri danni. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un cittadino e l’intervento ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza minime, in attesa del taglio che concluderà l’operazione.

LE FOTO