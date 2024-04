Terni, Rato: scatta un divieto sui cavalcavia di strada di Rosaro e fontana Mandorla

di S.F.

Gli ‘avvisi’ sono partiti da Anas e Gruppo FS a metà febbraio e, in sostanza, fanno presente al Comune che è necessario limitare la circolazione sui due cavalcavia soprastanti il raccordo Terni-Orte in strada di Rosaro e strada Fontana della Mandorla. Motivo? Verifiche di transitabilità ed esito. Scatta il divieto per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Segnaletica

La conseguenza è che il dirigente alla mobilità, Claudio Bedini, ha firmato («urgente ed inderogabile») un atto per istituire il provvedimento di modifica della circolazione stradale per «rendere coerente la segnaletica verticale con la modica da attuare». Affidamento diretto alla Punto e Linea di Maurizio Magi per poco più di 1.500 euro complessivi e storia chiusa.