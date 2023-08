Terni, mercato largo Cairoli: il Comune chiede aiuto giuridico per 10 mila euro

di S.F.

La decisione è stata presa e ora è tempo di attivarsi in concreto. Ma con massima attenzione perché la faccenda è complessa. Il Comune di Terni ha avviato una procedura pubblica in riferimento alla revoca delle sei concessioni per il mercato di largo Cairoli, motivo? Un incarico «professionale per attività di supporto e assistenza di carattere amministrativo-giuridico e contabile ai fini della valutazione di un eventuale indennizzo da corrispondere agli operatori del commercio su area pubblica». Si parla di un importo complessivo da 10 mila euro.

Il motivo e l’Ordine dei commercialisti

In realtà palazzo Spada si è già mosso su questo fronte inviando una missiva all’Ordine dei commercialisti – due nominativi ricevuti – e Collegio dei geometri, in quest’ultimo caso senza ricevere feedback. «Qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria», viene sottolineato. La firma è della dirigente Grazia Marcucci. Ci sarà da scrivere ancora sul tema.