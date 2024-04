Terni: «Rilancio e una rivoluzione a 360°». ‘A volte tre’ ora è ‘Top Fly’

LE FOTO

Pubbliredazionale

Un restyling totale, orientato ad un rilancio di un locale storico del centro di Terni, ieri ‘A volte tre’ e oggi ‘Top Fly’, in via Mancini. È quello realizzato dalla nuova proprietà che, rappresentata dall’imprenditrice Ornella Vittoria, ha visto l’inaugurazione ufficiale nella giornata di venerdì 12 aprile. Uno staff, quello guidato in cucina dallo chef ternano Corrado Chiacchierini, che punta ad offrire alla clientela servizi di ristorazione, eventi ed esperienze in grado di soddisfare appieno le esigenze ed i gusti di ciascuno. Con una particolare attenzione al ‘gluten free’ ed ai prodotti senza lattosio. Top Fly punta infatti – e l’iter è in corso – ad entrare a far parte dell’Associazione Italiana Celiachia, con l’inserimento nella guida dei locali particolarmente attenti ad una alimentazione ‘per tutti’, anche per ciò che attiene il ‘fresco artigianale’. Ma Top Fly, dalle colazioni ai pranzi veloci, dalle cene gourmet fino alla consegna dei pasti a domicilio, punta a diventare punto di riferimento per Terni. Da qui la volontà di sottoscrivere accordi, convenzioni, ma anche collaborazioni – come quella con l’Accademia dei Filomartani – che possano dare luce ad eventi in grado di trasformare il locale, caratterizzato da pregiati contenuti storici e architettonici, nella ‘casa’ di tanti. Da qui l’idea di creare un caffè letterario, e quindi eventi gratuiti e aperti a tutti, animato da artisti, personaggi del mondo della cultura, pensatori. E poi la beneficenza con pranzi e cene dedicati, a cui accanto al sostegno alle realtà sociali cittadine, si aggiungono eventi ed offerte per la clientela. Infine la componente social, fra Instagram, Facebook, produzione di contenuti, che è demandata a Valentina Gaggiotti e rappresenta un elemento decisivo per il nuovo futuro dell’ex ‘A volte tre’, oggi ‘Top Fly’.