Terni: ritrovato senza vita l’anziano scomparso domenica mattina in zona Brin

Aggiornamento, lunedì 21 agosto

Purtroppo Sergio Francesconi è stato trovato senza vita nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle ore 3, in un’area verde adiacente i giardini pubblici di via Alceste Campriani e il corso del torrente Serra, a pochi passi dalla sua abitazione di viale Brin. L’anziano sarebbe deceduto per cause naturali, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. A scoprire il cadavere, coperto dalla fitta vegetazione e in un punto comunque poco visibile, è stata la polizia di Stato. La salma del 93enne ternano è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti che intenderà disporre. Allo stato, non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso.

Si è allontanato domenica mattina intorno alle 10 dalla sua abitazione, in zona viale Brin a Terni, facendo perdere le proprie tracce. Apprensione per un uomo di 93 anni, Sergio Francesconi, i cui familiari, oltre a cercarlo senza sosta, hanno lanciato un appello social che condividiamo qui: chiunque avesse informazioni, può contattare il numero di telefono 329.4040072. Sergio Francesconi è alto 1 metro e 65 e al momento della scomparsa indossava una camicia a quadri (la stessa della foto che pubblichiamo) e un paio di jeans. La speranza è che presto possano esserci buone notizie.