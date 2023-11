Terni, rotatoria borgo Rivo: ‘smantellamento’ tra lunedì e martedì

«Tra il 13 e il 14 novembre verrà ‘smantellata’ quella situazione, tra lunedì e martedì notte ci sarà l’intervento a costo zero per noi da parte dell’imprenditore». A Terni è in arrivo l’attesa sistemazione della rotonda in Piazzale Marinai d’Italia, porta d’accesso a borgo Rivo: l’annuncio è del vicesindaco Riccardo Corridore sulla base dell’interrogazione presentata da Pierluigi Spinelli del Pd. Vedremo l’esito. Del tema se ne è parlato spesso in tempi recenti per via dei disagi più volte messi in evidenza dai cittadini.

IL VIA LIBERA AL PROGETTO PER LA RAMPA E LA SISTEMAZIONE