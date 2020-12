Terni, scassinati i giochi per bambini al centro commerciale

Furto nella notte fra lunedì e martedì presso il centro commerciale ‘Il Polo’ di via del Rivo, a Terni. Ignoti hanno forzato i giochi per bambini presenti nella galleria del centro commerciale, portando via gli spicci – circa 30 euro in tutto – presenti all’interno. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli addetti alle pulizie, martedì mattina intorno alle ore 8.30, quando hanno raggiunto il posto di lavoro. Immediatamente avvertiti i responsabili della struttura, al pari dei carabinieri di Terni che si sono portati sul posto per il sopralluogo. Il proprietario dei giochi ha sporto denuncia per l’accaduto. In zona sono presenti diverse telecamere che potrebbero consentire di ricostruire più precisamente l’accaduto.

