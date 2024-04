Terni: sciame d’api su palazzo Carrara. Il 115 le recupera e le consegna ad apicoltore

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di sabato in via Carrara, dove su una delle facciate dello storico palazzo Carrara si era posato uno sciame d’api. Il personale del 115, con l’ausilio di una scala, ha provveduto a recuperare i laboriosi insetti, per poi consegnarli ad un apicoltore. Quest’ultimo non è potuto intervenire direttamente proprio per la necessità di utilizzare la scala ma ci hanno pensato i vigili del fuoco a mettere al sicuro le api ed a ripristinare le condizioni di sicurezza per tutti. Fra l’altro nel corso della giornata di sabato sono stati diversi gli interventi di questo tipo, effettuati dai vigili del fuoco sul territorio provinciale.