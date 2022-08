Terni, servizi sussidiari/integrativi infanzia e Sec: gara da oltre 1,2 milioni

di S.F.

Primo step proroga tecnica all’Rti Actl-Helios al massimo fino a dicembre 2022 in quanto l’appalto è già scaduto il 31 luglio scorso. Secondo passo l’approvazione del capitolato e della documentazione per la nuova gara: novità in vista a Terni per la gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi ed innovativi per l’attività socio-educativa didattica per la prima infanzia. Il valore base è di oltre 1,2 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo è superiore al milione e 700 mila euro. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il periodo in ballo va da gennaio 2023 a luglio 2025.

Di cosa si tratta

Il corposo appalto riguarda da un lato la gestione dei servizi sussidiari e complementari all’attività didattica dei nidi d’infanzia, Sec, scuole dell’infanzia comunali e laboratori scolastici del Comune, dall’altro i servizi integrativi/innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani ed adulti che – viene specificato – si configurano come «attività didattiche ed educative scolastiche ed extrascolastiche di supporto al progetto pedagogico dei Servizi educativi comunali». Sì, ma in sostanza che significa? Ad esempio si parla del supporto al personale insegnante ed educativo nell’organizzazione del materiale didattico, sorveglianza e cura dei bimbi, collaborazione per accoglienza/riconsegna dei piccoli, concorso alla gestione dei rifiuti, gestione degli ambienti, apertura/chiusura strutture, lavaggio e sanificazione delle stoviglie e attività laboratoriali di natura ludica.

Le scuole coinvolte

Per i servizi sussidiari le strutture coinvolte sono Arcobaleno, Coccinella, Cucciolo, Girotondo e Rataplan. Passando ai Sec ci sono Pollicino e La casa di Alice, mentre le scuole dell’infanzia sono Aula Verde e Valnerina; per i laboratori scolastici ed extrascolastici c’è l’Aula Verde. Nella maggior parte dei casi sono richiesti tre operatori giornalieri per un massimo di 15 ore. Capitolo servizi integrativi: in questo caso si parla di Pollicino, La casa di Alice e Aula Verde. Palla in mano al responsabile del procedimento, il funzionario Corrado Mazzoli.