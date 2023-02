Terni, servizio civile: bando Actl per 34 giovani volontari

Assistenza alle fasce più fragili della popolazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Sono questi i due filoni principali al centro dei progetti presentati da CoopSociale Actl per i volontari del Servizio civile universale. Un’occasione per mettersi alla prova per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che avranno tempo fino al 10 febbraio 2023 per partecipare al bando di selezione: Coop Actl ospiterà 34 ragazzi che saranno inseriti nelle strutture della cooperativa e degli enti ospitati Alis, Terre umbre e dei comuni di Acquasparta, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco e Stroncone.

La partecipazione

Anche la programmazione di quest’anno è stata presentata insieme a Cesc project e al centro di istruzione e formazione professionale Bufalini: riguardo ad Actl, sarà possibile scegliere tra i progetti ‘Vitalità edificanti’ (Settore A – Assistenza), che vedrà impegnati 22 volontari e ‘Patrimoni comuni’ (Settore E – Educazione e promozione culturale paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport), che vedrà impegnati 12 volontari. I volontari riceveranno un rimborso di 444,30 euro mensili. La procedura per presentare domanda è online: gli interessati dovranno munirsi dell’identità digitale Spid, di un documento di identità valido e del curriculum vitae aggiornato e, dopo aver scelto il progetto per cui si intende presentare domanda, collegarsi alla piattaforma Dol all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Per richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] o chiamare lo 0744 420106.