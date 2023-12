Terni, ‘Storie di valore artigiano’: racconti di eccellenze nel volume di Confartigianato

Un volume per raccontare venti racconti di eccellenti artigiani del territorio ternano. Si chiama ‘Storie di valore artigiano’ ed è stato presentato lunedì pomeriggio in casa Confartigianato Imprese Terni dopo il lavoro svolto nei mesi scorsi: a parlarne il presidente Mauro Franceschini, il direttore Michele Medori, il giornalista e autore dei testi Giuseppe Magroni, il fotografo Alberto Mirimao e l’economista-storico e presidente della fondazione Germozzi Giulio Sapelli. «Parliamo di imprese, delle nostre imprese. Un orgoglio rappresentarle. C’è la contaminazione della nostra passione e del saper fare: un grande lavoro da parte di chi le ha scritte», il messaggio lanciato in apertura da Franceschini.

Condividi questo articolo su