Terni: tampona un’altra Lancia Y fra via Natta e via Narni. Positivo all’alcol test

Incidente stradale nella prima serata di lunedì in via Natta, a Terni, a pochi metri da via Narni. Una Lancia Y condotta da un 34enne di origini romene (A.D.D. le sue iniziali) ha tamponato un’altra Lancia Y con al volante una donna 60enne (E.B.). L’intervento del 118 non si è reso necessario ma gli accertamenti di polizia giudiziaria condotti dalla Locale hanno fatto emergere la positività del 34enne all’alcol test: scontati i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Codice della Strada. Sul posto, oltre agli agenti del comando di corso del Popolo, c’erano gli operatori di Area Sicura.

