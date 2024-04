Terni: ‘Tre Sorelle’ di Cechov al ‘Secci’ con l’Orion Theatre

L’associazione culturale Orion presieduta da Fabrizio Tetti porta in scena un grande classico del teatro internazionale, ‘Tre Sorelle’ di Anton Cechov, nei giorni martedì 23 e mercoledì 24 aprile, con spettacoli in programma alle ore 21.15, al teatro ‘Secci’ di Terni. La regia/riduzione è curata da Marco Francescangeli. In scena ci saranno: Rita Sbrighi, Marzia Keller, Marta Porchetti, Marco Francescangeli, Alban Guillon, Vittorio Aisa, Gianluca Mascelloni, Nives Nissi, Marco Bartolucci. Le musiche sono di Simone Alicata. Per prevendita biglietti e info: 347.0898951 e 392.6283041. Il costo del biglietto è di 13 euro (10 euro ridotto per under 19 e soci associazione Orion). «La scelta di questo spettacolo – spiega Fabrizio Tetti – si colloca nel solco del percorso che la Compagnia Orion Theatre sta compiendo nel teatro moderno, con una particolare attenzione alle tematiche più importanti che si possono rinvenire nella società contemporanea. Nello specifico, la necessità che vengano affermati i principi di uguaglianza giuridica e sociale tra uomini e donne, in un contesto di differenza di genere. Nelle ‘Tre sorelle’, testo bellissimo di Anton Cechov scritto nella Russia di fine ‘800 ma che si presenta ancora oggi estremamente moderno, emerge in modo netto un rispetto reciproco e un grande equilibrio nel rapporto tra i sessi e viene fortemente valorizzato, nelle grandi difficoltà della vita, il ruolo forte della donna».

