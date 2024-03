Terni: tre studenti della ‘Alterocca’ alla finale nazionale dei giochi matematici

«Un passatempo o una potente fonte di ispirazione» (Michel Criton). O magari entrambe le cose: comunque la si veda, i giochi matematici – organizzati da UniBocconi – sono uno degli appuntamenti più attesi da alunni, docenti e scuole di tutta Italia. Quest’anno, nella competizione ‘C1’ riservata agli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado, un istituto di Terni si è distinto per i risultati conseguiti dai propri ragazzi. Tre dei quali sono riusciti a centrare la finale nazionale che si terrà il prossimo 25 maggio presso l’università Bocconi a Milano. La scuola media in questione è la sede ‘Alterocca’ (in via Narni) dell’Istituto Comprensivo ‘Benedetto Brin’. E gli alunni che hanno saputo ‘far di conto’ in modo eccellente sono Giulio Camuzzi, Sofia Persico ed Emma D’Andrea. Una prestazione, la loro, motivo di orgoglio per gli stessi ragazzi, gli insegnanti, la scuola e ovviamente le rispettive famiglie. Ora il sogno prosegue e porta dritti a Milano, anche se l’ottima figura – che porta con sé un augurio per un futuro di successi e soddisfazioni – è già centrata.

