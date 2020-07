Terni, truffa allo Stato: assolti Neri e Allegretti

Assolti perché ‘il fatto non sussiste’: questa la sentenza emessa lunedì pomeriggio dal tribunale di Parma in composizione monocratica, in merito al processo che vedeva imputati per truffa aggravata ai danno dello Stato l’ex presidente dell’associazione degli industriali di Sassari, Stefano Romeo Poddighe, il presidente del cda di TerniEnergia, Stefano Neri, e l’amministratore delle società proprietarie degli impianti, Paolo Allegretti. In aula il pm ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati, in linea con le conclusioni delle difese, fra cui l’avvocato Antonia Rita Augimeri del foro di Milano, per Neri e Allegretti.

La vicenda

L’indagine da cui è scaturito il processo era stata condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Sassari, con il coordinamento del pm Giuseppe Amara, ed era emersa nel novembre del 2017 con il sequestro preventivo di 7,5 milioni di euro nei confronti di tre società agricole – l’Agricola Fotosolara Cheremule Srl (detenuta al 100% da TerniEnergia), l’Agricola Bonnanaro Srl e l’Agricola Fotosolara Oristano Srl (detenute al 50% in joint venture da TerniEnergia) – riconducibili a Poddighe, Neri e Allegretti. Per gli inquirenti, almeno in fase di indagine, le stesse società erano state costituite ad hoc per incassare i contributi del gestore dei servizi energetici in quanto ‘serre fotovoltaiche’, disinteressandosi però dell’attività agricola. Un punto di vista ribaltato con il passare del tempo, fino alla decisione del tribunale emiliano.