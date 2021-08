Terni, ubriaco e con un machete nell’auto: nei guai 53enne ternano

Girava ubriaco, al volante, e con un machete di 50 centimetri nell’auto: elementi sufficienti per far scattare la denuncia a piede libero nei confronti di un ternano di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dai carabinieri del comando stazione di Papigno, unitamente ai colleghi del Nor della Compagnia di Terni, mercoledì pomeriggio in via della Vittoria, nel centro di Terni. Sottoposto ad alcol test, è stato trovato con un tasso alcolemico più che triplo rispetto al massimo (0.5 g/l) consentito dalla legge. Il machete è stato invece trovato a seguito della perquisizione del veicolo: era fra i due sedili anteriori. Oltre alla denuncia per guida in stato di alterazione e possesso ingiustificato di arma bianca, il 53enne ternano si è visto anche ritirare la patente.

