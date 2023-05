Terni: Ugl sicurezza civile. Maggiora confermato segretario

Domenica 21 maggio, nella sede ternana del sindacato Ugl in via Leonardo Da Vinci, si è svolto il congresso provinciale della categoria sicurezza civile Terni che si è espresso per la riconferma a segretario provinciale di Devid Maggiora. Sono stati inoltre eletti nel consiglio provinciale Ugo Carpino (Sicuritalia Spa) con funzione di vicesegretario, Riccardo Arcadi (Sicuritalia Servizi Fiduciari), Fabio Carissimi (Securpool Spa), Alessandro Menicocci (AF Service), Angelo Pileri (Sialia Scarl). «Il settore delle guardie giurate e dei servizi fiduciari – spiega il segretario Maggiora – sta vivendo anni di particolare difficoltà legati al rischio e alle condizioni di lavoro, alla richiesta intermittente dei servizi e alla crescente concorrenza sleale. L’incremento della richiesta di servizi e l’apprezzamento durante i lunghi e difficili mesi dell’emergenza Covid non hanno trovato un giusto riconoscimento nel mancato rinnovo del contratto nazionale. Ci batteremo perché ai lavoratori della sicurezza vengano riconosciuti i diritti e i meriti di un servizio fondamentale alla collettività».

Condividi questo articolo su