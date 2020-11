Terni, un armadio per l’oncologia in memoria di Nicla

Una raccolta di fondi in memoria di Nicla Cuccumabili, la 51enne ternana scomparsa lo scorso settembre a causa di un male incurabile. Da quel dolore, è nata una solidarietà che, fra familiari, amici e conoscenti della donna, ha consentito di raggiungere una cifra tale da poter ac quistare un armadio per il reparto di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Per questo il marito Stefano ed i figli Edoardo e Giorgia hanno inteso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Nel ricordo della loro amata Nicla.

TERNI PIANGE LA DOLCE NICLA