Terni: un successo il torneo solidale di padel in ricordo di Alessandro Angelella

LE FOTO

Sport, condivisone e solidarietà: è stata tutto questo la prima edizione del Torneo di padel ‘Alessandro Angelella’, disputato nel weekend del 30 settembre e 1° ottobre presso il centro Happy Village di Terni. Due giornate di sole, partite e di commozione per ricordare il profondo legame ancora vivo tra i cari amici e il giovane prematuramente scomparso il 10 ottobre del 2021. Il torneo di padel, con formula all’italiana, ha decretato la vittoria della coppia formata da Carlo Trappetti e Giulia Pioli, alla presenza del giornalista Alberto Favilla che ha magistralmente tenuto la cerimonia di chiusura. Dalla famiglia Angelella giunge un sentito ringraziamento ai numerosi sponsor dell’evento e a tutte le librerie di Terni che hanno messo in palio premi per i vari partecipanti, contribuendo alla raccolta fondi destinata in parte al reparto di oncologia medica e traslazionale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e in parte alla Fondazione Airc. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Ternana Calcio, al Consorzio di Bonifica Tevere Nera e allo studio d’ingegneria Corradi, particolarmente sensibili all’iniziativa e presenti alle premiazioni finali. Infine un ringraziamento speciale al delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli, a Enrico e Paolo del centro HappyPadel per la collaborazione e la disponibilità mostrate.