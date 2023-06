Iscrizioni dalla prima mattinata e alle 10.30 la partenza da piazza Tacito per il giro panoramico. Vespa Piaggio protagonista a Terni in occasione del 20° raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Interamna, presieduto da Antonio Batassini: da Bologna a Napoli, passando per L’Aquila, Siena, Roma, Benevento e tanti vespisti giunti da tutta l’Umbria. In oltre 100 hanno preso parte all’evento: «Una giornata che aspettavamo da un anno, una bella cosa», il commento di Batassini.

