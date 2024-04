Terni, una targa alla ‘Da Vinci’ per ricordare Andrea Pullia

«Ha incentrato la sua attività didattica sulla responsabilità verso la collettività, nella concezione della scuola quale luogo di esercizio della democrazia e di formazione». Questa la motivazione per la quale il Comune di Terni ha dato il via libera all’apposizione di una targa commemorativa per Andrea Pullia: originario di Messina, ha perso la vita nel 1981 in città a soli 61 anni dopo essere stato insegnante e preside alla scuola media ‘Da Vinci’ in via Lanzi. Il via libera dell’esecutivo è arrivato ad un anno e mezzo dalla proposta – settembre 2022 – dell’allora organo di supporto per la toponomastica. L’efficacia è subordinata al nulla-osta della prefettura di Terni. Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini. La targa sarà posizionata nell’aiuola di fronte all’ingresso della struttura.

