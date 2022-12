Variante Cospea Terni per sottopassaggio: un anno fa l’adozione, ma tempi ancora lunghi

di S.F.

Tredici dicembre 2021. Per molti a Terni è una data priva di particolare significato. Non di certo per chi vive in via Perillo, via Teofoli o via Castellani: è trascorso un anno dall’adozione della variante parziale al piano attuativo per Cospea Alta e alla parte operativa del Prg nell’ambito dell’intervento che vede coinvolte la Immobiliare Petrollini & Co, la Ital C.E.I.A. srl e G.P. Ideoplast. A dodici di mesi di distanza c’è ancora da fare per arrivare alla vera svolta della vicenda, vale a dire l’approvazione. Il nodo resta sempre lo stesso, il più che atteso – da decenni – sottopasso con eliminazione del passaggio a livello che ‘tormenta’ i residenti.

Rfi e tempi lunghi

Perché non si procede all’approvazione della variante e, in questo modo, arrivare alla stipula contrattuale tra le parti? Da quel momento scatteranno i due anni di tempo per completare l’operazione, compresa tutta l’urbanizzazione dell’area. In sostanza – il tema è noto – si deve trovare la quadra sul progetto esecutivo del sottopasso carrabile e ciclopedonale visto il necessario coinvolgimento di Rfi e anche di chi possiede proprietà in zona: per un periodo le Ferrovie dello Stato avevano anche ipotizzato la possibilità di procedere con un raddoppio della linea, poi lo stop e il rientro sul piano originario. Alla fine è questa la problematica di base, lo ‘scatolare’. Per il resto – da quanto si apprende – sulle altre opere previste non ci dovrebbero essere particolari difficoltà. Le ultime ‘stime’ indicano il deposito del progetto del sottopasso al Comune entro febbraio 2023.

Di cosa si tratta

Da ricordare che la variante prevede «il trasferimento e lo spostamento di parte della volumetria residenziale già prevista in altra sede dal piano attuativo già approvato e contestuale soppressione della già prevista superficie per attività commerciali pari a mc 5.000» con diminuzione complessiva della cubatura totale rispetto al piano originario da 123.750 mc a 118.750 mc, «ferme restando le volumetrie complessive residenziale e per servizi che rimangono rispettivamente pari a mc 116.310 e mc 2.440». C’è inoltre la riduzione dell’area destinata ad attrezzatura di interesse comune. Il costo originario – facile ipotizzare un incremento, come sta accadendo per tutte le opere pubbliche e private – per il sottopasso e gli adeguamenti della viabilità era di 1 milione 265 mila euro. Il convenzionamento del piano attuativo in questione è in origine del 1° giugno 2006. I cittadini attendono con la consueta, estrema pazienza.