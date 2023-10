Terni: Vertigini Sport saluta dopo 15 anni. «Grazie a tutti voi»

Siamo ai saluti per quel che riguarda l’esperienza – lunga 15 anni – del negozio ‘Vertigini Sport’ di Terni, in via Mentana. Ad annunciarlo via social è stata la proprietà/staff che, contattata, chiarisce che non si tratta di un cambio di gestione, ma di una chiusura vera e propria. «Vogliamo ringraziare tutti voi – scrivono Francesco, Michele e Camilla – amici, clienti, associazioni, fornitori, corrieri rappresentanti, che avete creduto in noi in questi 15 anni e che avete scelto il nostro negozio per la vostra attività in montagna, per i vostri regali, per festeggiare i giorni importanti della vostra vita e per la vostra quotidianità. Grazie per averci offerto amicizia, stima, sorrisi, soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, viaggi, eventi, chiacchiere, caffè, complimenti ed anche parole di conforto nei momenti peggiori della nostra vita. Abbiamo ricordi di tanti volti e mille aneddoti che rimarranno per sempre scolpiti nella nostra mente. Speriamo di aver lasciato a voi ed alla nostra amata città – conclude il messaggio – un ricordo indelebile per sempre come quelli ‘de Vertiggini’: noi ci abbiamo sempre creduto! Buona vita e Buon cammino a tutti, ci vediamo in montagna!».

