Terni: «Vi faccio mordere dal cane». Crea il panico in via Battisti, denunciata

Una 31enne di origini sudamericane è stata denunciata dai carabinieri del Norm della Compagnia di Terni in seguito ai fatti accaduti nel primo pomeriggio di martedì in via Battisti, a Terni. Le chiamate al 112 – con successivo intervento di più pattuglie – sono arrivate perché la donna, in forte stato di alterazione e con il proprio cane – un pitbull – al guinzaglio, stava dando pesantemente in escandescenze. In pratica, brandendo il guinzaglio dell’animale, aveva già danneggiato la vetrina di un negozio e un’auto in sosta, minacciando di aizzare il cane contro i passanti che avevano cercato di fermarla. All’arrivo dei carabinieri, altre violenze: la 31enne – riferisce una nota dell’Arma – si è scagliata contro i militari a suon di pugni, calci e morsi finché non è stata bloccata e condotta al comando di via Radice. Lì è stata anche raggiunta dagli operatori del 118 che l’hanno presa in carico per le cure del caso. Per lei è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia aggravata e maltrattamento di animali. Il pitbull, invece, è stato preso in consegna dai carabinieri forestali di Terni.

