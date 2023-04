Terni: «Via Lombardia degna di una tappa della Parigi-Dakar»

«Via Lombardia a Terni è degna di una tappa della Parigi-Dakar». A denunciare è un residente che la descrive come «una strada completamente abbandonata e dimenticata. L’asfalto è in condizioni disastrose, le buche fanno da padrone e con le piogge diventano sempre più pericolose per pedoni e ciclisti. Andare a piedi o in bicicletta in queste condizioni è un suicidio, per non parlare poi dei pericoli causati da pezzi di asfalto divelti che possono diventare dei veri proiettili se qualche ruota ci passa sopra. So che sembra un ‘disco rotto’, ma qualcuno tra quelli che dovrebbero governare questa città, si rende conto in che condizioni sono le strade a Terni?».

