Terni, viabilità e velocità a Gabelletta: «Ancora disagi»

Viabilità a Gabelletta, uno dei principali quartieri dell’area nord della città. A rilanciare la tematica ci hanno pensato i consiglieri di PD e Innovare per Terni con una specifica interrogazione: da quanto si evince sono in arrivo delle sistemazioni.

Alcuni residenti – ricordano Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli e Josè Kenny – di via Gabelletta «segnalano da tempo problemi e disagi dovuti alla sicurezza della viabilità; si sono verificati e purtroppo continuano a verificarsi episodi di eccessi di velocità e si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento di asfaltatura totale o parziale, e di conseguenza di manutenzione della segnaletica, essendo anche la stessa un’arteria ad alto scorrimento». La richiesta per l’esecutivo Bandecchi è di metterci le mani.

La risposta



Iapadre fa sapere che «l’amministrazione è ben conscia della problematica esposta relativa alla manutenzione della segnaletica e al mancato rispetto dei limiti di velocità e ritiene urgente intervenire, anche alla luce del fatto che si tratta di una annosa questione, già da tempo presente e bene nota, come testimonia un’altra interrogazione dello stesso consigliere Filipponi presentata nel 2016 e discussa in question time dall’allora assessore Giacchetti che così rispondeva. ‘Sulla base, non solo delle segnalazioni, ma anche di elementi di natura statistica in possesso dell’ufficio della polizia Municipale e forniti all’amministrazione comunale dall’Aci, si individua la zona di Gabelletta come una zona prioritaria che sarà sottoposta ad un potenziamento della segnaletica soprattutto in riferimento alla velocità ed alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali’. Nonostante la disastrosa situazione ereditata, che non si limita alla sola via Gabelletta ma a molte altre zone cittadine e a molteplici problematiche, compresa quella della sicurezza viaria, l’attuale amministrazione ha intenzione di arrivare gradualmente alla risoluzione di tutte le questioni, ovviamente compatibilmente con le risorse economiche disponibili». E l’asfaltatura totale o parziale? In questo caso viene citata l’assessore Mascia Aniello: «Le sedi stradali di via Gabelletta si trovano allo stato in uno stato conservativo di livello ‘normale/mediocre’ con puntuali e circoscritti fenomeni di fessurazioni e ormaiamento (depressioni in corrispondenza delle traiettorie veicolari) ed il recupero della funzionalità e della sicurezza per la circolazione può ancora essere ottenuto attraverso interventi manutentivi di tipo ordinario senza quindi procedere a lavori di riasfaltatura integrale o parziale. Opere di manutenzione straordinaria verranno comunque programmate stanti le disponibilità di bilancio per spese di investimento nelle annualità successive alla corrente».