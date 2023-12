Terni: viene a mancare 4 giorni dopo la morte del marito. Silvana ora è con il suo Erennio

A distanza di appena quattro giorni dalla dipartita di Erennio Saija, noto commerciante del settore dei preziosi, domenica mattina si è spenta anche la moglie Silvana Brogi Saija, che per decenni ha gestito la Gioielleria Saya insieme al marito.

Nata a Chiusi (Siena) 81 anni fa, fin da giovanissima ha intrapreso la carriera di commerciante, dapprima nelle aziende paterne, successivamente a Terni dopo il matrimonio. Silvana era molto nota in città, apprezzata sia per le sue competenze che per la disponibilità nei confronti della clientela. I ternani la ricorderanno sempre con il suo sorriso dietro il banco della gioielleria. I funerali saranno celebrati martedì 5 dicembre alle 15 nel Duomo di Terni.