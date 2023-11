Terni, addio a Erennio Saija. Per decenni ha gestito la gioielleria Saya di via Roma

Uno storico commerciante di Terni apprezzato sul piano umano e professionale. Erennio Saija è venuto a mancare nella mattinata di mercoledì, in seguito all’aggravamento delle sue condizioni fisiche negli ultimi giorni: un uomo e un professionista molto noto in città per aver gestito – insieme alla moglie Silvana Brogi – per decenni la Gioielleria Saya nella sede di via Roma. In passato tante volte la sua forte fibra gli aveva consentito di superare i momenti difficili, questa volta purtroppo non è successo. L’ultimo saluto ci sarà venerdì 1° dicembre alle 15 nella cattedrale di Terni.

