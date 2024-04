Terni, violazioni al codice della strada: accertamento da oltre 5 milioni nel 2023

di S.F.

Sale ancora la somma accertata dal Comune di Terni – c’è da sottolineare che il dato è aggiornato al 15 novembre 2023 – per le violazioni al codice della strada. Le cifre sono contenute nella relazione al bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio, approvato di recente in giunta (dove nella giornata odierna è arrivato l’ok alle posizioni di elevata qualificazione con relativa graduazione): nero su bianco c’è una cifra di 5 milioni e 135 mila euro, vale a dire il 69,44% dello stanziamento di oltre 7,3 milioni di euro. «Dall’analisi si può rilevare un sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio. Il rapporto complessivo tra accertamenti e stanziamento è in linea con l’andamento registrato nello stesso periodo dell’anno precedente». Nel 2022 invece c’erano 6 milioni 985 mila di accertamento e poco meno di 5 accertati, pari al 71,49%. Qualche milioncino manca sempre.

