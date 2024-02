Terni: zona Villa Palma bersagliata dai ladri. I ‘colpi’ in via Casagrande

Sono almeno quattro i furti in abitazione avvenuti dall’inizio di febbraio in via Alessandro Casagrande, a Terni, zona Villa Palma. L’ultimo sabato sera, con una famiglia che, al rientro, si è ritrovata l’abitazione svaligiata, fra caos, ricordi e oggetti di valore spariti. Materiali portati via da ignoti che potrebbero essere sì ‘pendolari del crimine’ ma – è una delle ipotesi – anche soggetti residenti nella zona di Terni. In questo senso una mano alle indagini in corso potrebbe giungere dalle telecamere presenti negli spazi privati ‘visitati’. Intanto i residenti di via Casagrande/villa Palma si trovano a vivere una situazione di tensione, con il passaparola relativo ai furti che si è messo in moto con rapidità, in un contesto in cui un po’ tutti si sentono a rischio. Problema che fa il paio con la scarsità di illuminazione e di manutenzioni che finisce per acuire il senso di insicurezza, già piuttosto marcato. Da qui la richiesta di un impegno a forze dell’ordine e istituzioni: «I furti in casa si ripetono con regolarità disarmante – afferma un cittadino -. E sempre nella stessa zona, in abitazioni – per lo più villette a schiera, ndR – poste a pochi metri l’una dall’altra. Chi può, agisca. Perché a giudicare dai fatti più recenti e dalla frequenza, i ladri non sembrano avere intenzione di lasciarci in pace».

